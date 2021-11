Lazio, trasferta ad alta tensione a Marsiglia. Niente pullman societario, transito sconsigliato in 6 quartieri 

Sul CorSport. Pesano gli scontri tra le tifoserie del 2018, quando anche il pullman del club venne danneggiato

Non sarà una trasferta facile quella della Lazio a Marsiglia per l’Europa League a preoccupare sono soprattutto gli ultras dell’Olympique. La trasferta è considerata molto calda, pesano gli scontri del 2018. La Lazio addirittura non partirà con il pullman societario, ma affitterà un autobus sul posto. Lo scrive il Corriere dello Sport.

“Niente pullman societario con livrea e aquila stilizzata a Marsiglia. Di solito raggiunge e scorta la Lazio anche in trasferta e in qualsiasi città italiana o europea, purché raggiungibile. Questa volta, ha deciso Lotito, resterà a Formello. Il viaggio contiene troppi rischi, non si prevede (anche senza tifosi) una bella accoglienza. La squadra biancoceleste, in partenza oggi pomeriggio con un volo charter, si muoverà con un mezzo affittato in Francia”.

Nel 2018 gli ultras francesi danneggiarono il pullman della Lazio con una violenta sassaiola e la squadra fu accolta al Velodrome da un lancio di pietre. Non solo, gli hooligans tesero un agguato ai tifosi laziali e si arrivò allo scontro.

Stavolta i tifosi biancocelesti non ci saranno, in virtù dell’ordinanza del ministro degli interni francese, che ha scatenato quasi un caso diplomatico. L’allerta è altissima.

“Gli italiani sono stati invitati a non transitare in cinque arrondissements di Marsiglia, il primo, il secondo, il sesto, il settimo e l’ottavo sono considerati a rischio. Verranno presidiati”.