Il laterale della Lazio aveva contratto il virus in Nazionale. Sta tornando a Formello ma non riuscirà a partire per Napoli col gruppo

Marusic è di nuovo negativo al Covid 19. Il laterale biancoceleste aveva contratto il virus in Nazionale nonostante fosse regolarmente vaccinato. Ora è in viaggio per tornare in Italia ad allenarsi a Formello. Difficile se non impossibile che possa prendere parte alla trasferta di Napoli.