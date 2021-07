Marusic: “Non ci sono no vax alla Lazio, ci siamo vaccinati tutti stamattina”

In conferenza stampa. “Con Sarri è cambiato il modo di giocare, giochiamo a 4 in difesa, fino adesso abbiamo fatto bene, dobbiamo lavorare tanto, speriamo sia un buon anno”.

Il terzino della Lazio, Adam Marusic, ha parlato in conferenza stampa dopo l’allenamento del mattino.

Su Sarri:

A Marusic i giornalisti hanno chiesto se è vero che in squadra ci sono alcuni giocatori no vax, come riportato questa mattina dai giornali. Ha negato.

“No, abbiamo fatto tutti il vaccino stamattina. Non c’è nessun no vax tra noi”.

Sul rinnovo:

“Sto parlando con la società, vediamo che succederà”.

Dove può arrivare la Lazio?

“Penso sia presto per parlare di questo. L’obiettivo è tornare in Champions League”.