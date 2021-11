L’Associated Press: «il Qatar ha usato un’ex spia della Cia per farsi assegnare il Mondiale»

L’inchiesta della celebre agenzia di stampa svela un altro particolare della complicata storia dell’assegnazione dei prossimi Mondiali

Il Qatar ha usato un ex ufficiale della Cia per spiare per anni alti funzionari del calcio e avvantaggiarsi così nella corsa al Mondiale che poi alla fine gli è stato assegnato. Lo ha rivelato l’Associated Press.

La spia si chiama Kevin Chalker e ha lavorato per il Qatar prima e dopo l’assegnazione. Il lavoro di sorveglianza includeva anche il servizio di un finto fotoreporter per tenere d’occhio offerte di Paesi rivali per ospitare i Mondiali. Chalker avrebbe lavorato anche ai registri telefonici di almeno un alto funzionario della Fifa prima del voto del 2010.

L’AP ha confermato di aver esaminato centinaia di pagine di documenti delle società di Chalker, incluso un rapporto di aggiornamento del progetto del 2013 che conteneva diverse foto dello staff di Chalker che si incontrava con vari funzionari del mondo del calcio.