Lancio di petardi dei tifosi della Salernitana, colpito uno steward, danneggiato impianto audio dell’Olimpico

Sul Messaggero. Le forze dell’ordine stanno analizzando le immagini riprese dalle telecamere, i responsabili rischiano il daspo

Non c’è stata solo la follia violenta degli ultras della Lazio, ieri, in occasione di Lazio-Salernitana. Anche i tifosi granata ci hanno messo del loro, con lancio di fumogeni e petardi all’interno dello stadio Olimpico. Lo racconta il Messaggero. E’ accaduto in particolare dopo che si è diffusa, anche all’interno dell’impianto, la notizia dell’accoltellamento del tifoso campano in zona Flaminio.

“Momenti di grande tensione si sono vissuti prima della partita perché la notizia si è sparsa rapidamente e le forze dell’ordine hanno intensificato lo scudo intorno alla zona riservata ai tifosi campani. Gli ultras della Salernitana hanno reagito all’interno dell’Olimpico lanciando fumogeni e petardi verso i laziali. Uno è finito vicino ad uno degli steward che è rimasto contuso ma fortunatamente non in modo grave. Le immagini riprese dalle telecamere dell’Olimpico sono già al vaglio delle forze dell’ordine, i responsabili rischiano il daspo. I petardi hanno anche danneggiato parte dell’impianto audio dell’Olimpico”.