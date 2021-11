Lazio-Salernitana, follia al Flaminio: un tifoso della Salernitana accoltellato, fermati 5 tifosi laziali

Un prepartita teso e violento quello di Lazio-Salernitana. Il Corriere della Sera Roma racconta di diversi episodi di violenza, tra cui un raid dei tifosi laziali in un ristorante dove erano radunati i tifosi granata. C’è stato un accoltellato: un tifoso campano di 30 anni. A ferirlo, un gruppo di ultrà della Lazio giunti a bordo di alcune auto. Sono stati fermati in 5, di cui uno era già daspato.

“Follia al Flaminio prima di Lazio-Salernitana all’Olimpico. Un tifoso campano di 30 anni è stato ferito a coltellate da un gruppo di ultrà biancocelesti che erano giunti sul posto a bordo di alcune auto e che sono stati poi fermati dalla polizia. La loro posizione è al vaglio della Digos: fra i teppisti anche un giovane già colpito da daspo. La vittima è stata colpita da un fendente a una coscia ed è stata ricoverata al Policlinico Gemelli: non è in pericolo di vita ed è stata giudicata guaribile in qualche giorno. Il 30enne è stato sentito dalla polizia insieme con altri tifosi arrivati da Salerno che avevano deciso di pranzare in un locale in viale del Vignola e poi hanno atteso seduti al tavolo l’apertura dei cancelli dello stadio per assistere alla partita della loro squadra del cuore, di proprietà sempre del patron della Lazio Claudio Lotito. Nel corso del raid, forse organizzato dopo un sopralluogo, sono stati picchiati almeno altri quattro tifosi granata: avrebbero reagito all’assalto dei laziali ingaggiando con loro una colluttazione. La polizia avrebbe acquisito i filmati della videosorveglianza del ristorante e di altri locali per ricostruire cosa sia accaduto e identificare anche altre persone coinvolte nella vicenda”.