La Supercoppa Italiana tra Inter e Juventus si giocherà a San Siro il 12 gennaio

Lo anticipa La Gazzetta dello Sport: la sfida torna a disputarsi in Italia e non in Arabia Saudita come in precedenza

Inter e Juventus si contenderanno la Supercoppa Italiana a San Siro il prossimo 12 gennaio: è l’ultimora battuta da La Gazzetta dello Sport, che anticipa il comunicato ufficiale della Lega Serie A.

La sede della competizione era in dubbio negli scorsi giorni, con i vertici del calcio italiano che erano in trattativa con l’Arabia Saudita per ospitare la partita. Nella stessa discussione, si era affrontata anche la possibilità per il futuro di un cambio di format, a quattro squadre secondo il modello spagnolo (con la finalista della coppa nazionale e la seconda del campionato).