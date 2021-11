La Stampa: lo Stadium urla ‘tirate fuori i coglioni’, ma la Juve scappa negli spogliatoi 

Solo in cinque si sono fermati per “ascoltare” la rabbia dei tifosi mettendoci la faccia: De Ligt, Dybala, Bonucci, Cuadrado e Szczesny

Lo Stadium non è più una fortezza inviolabile, scrive La Stampa, e questo non piace ai tifosi bianconeri, come non piacciono loro i recenti risultati della squadra di Allegri. Ieri lo hanno esternato chiaramente fischiando.

“Non sono mancati i cori della curva Sud contro una squadra spaventata (“Tirate fuori i cog…” è stato cantato due volte nella ripresa, tra il 15’ e il 20’), ma la tensione ha tagliato le gambe a Dybala e compagni. La resa è stata totale, anche e soprattutto quando la squadra è quasi tutta scappata negli spogliatoi senza affrontare la contestazione del pubblico. Solo cinque giocatori si sono fermati per “ascoltare” la rabbia dei tifosi bianconeri: De Ligt, Dybala, Bonucci, Cuadrado e Szczesny ci hanno messo la faccia, mentre i loro compagni erano già rientrati”.

Uno dei bianconeri presi più di mira è stato Morata.

“Tra i più bersagliati c’è stato Alvaro Morata, uscito poco prima del fischio finale. Da un suo errore è nato il gol della sconfitta, mentre lui non ha mai tirato in porta e così il digiuno in campionato si allunga ancora”.

