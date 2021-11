Inter-Napoli, la Curva Nord insulta i napoletani “Vesuvio lavali col fuoco”

Ancora inciviltà e ancora cori razzisti in una partita di calcio da parte dei tifosi dell’Inter contro i tifosi azzurri

Inter-Napoli era considerata una gara a rischio per questione di ordine pubblico e per questo vietata ai tifosi azzurri residenti in Campania, e come da pronostico i supporter nerazzurri non hanno mancato di confermare i timori.

Anche stasera al Meazza infatti si sono sentiti insulti vergognosi contro i napoletani provenienti dalla Curva Nord

“Vesuvio lavali col fuoco” “Vesuvio erutta Napoli distrutta”.

Non è ovviamente il primo episodio del genere a cui si assiste in uno stadio italiano. Basta pensare che solo a inizio novembre, la Roma nella gara all’Olimpico contro il Milan ha avuto dal Giudice Sportivo la curva squalificata per i cori razzisti a Ibra e Kessie, seppur con la pena sospesa con la condizionale.