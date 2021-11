Inter-Napoli, i convocati di Spalletti: torna Malcuit

Out Manolas e Ounas, ancora alle prese con i rispettivi infortuni e i due positivi al Covid, Demme e Politano

Il Napoli ha diramato i convocati per la sfida contro l’Inter, partita in programma domani alle 18 a San Siro. Non compaiono in elenco Manolas e Ounas, ancora alle prese con i rispettivi infortuni e i due positivi al Covid, Demme e Politano. Torna tra i convocati Malcuit. Ecco la lista completa:

Portieri: Meret, Ospina, Marfella.

Difensori: Di Lorenzo, Ghoulam, Juan Jesus, Koulibaly, Malcuit, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli.

Centrocampisti: Anguissa, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski.

Attaccanti: Insigne, Lozano, Mertens, Osimhen, Petagna.