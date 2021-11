Il coro dei tifosi del Verona a Napoli: «Molto meglio pakistano che teròn»

Ieri sera a Fuorigrotta non c’erano solo i tifosi organizzati del Napoli, anche quelli del Verona. Tra i due, è notorio, non corre buona sangue

Non c’erano solo i tifosi organizzati del Napoli ieri a Fuorigrotta, c’erano anche i sostenitori del Verona. Tra le due tifoserie, come è noto, non corre buon sangue. E siamo all’eufemismo. Nel 1984 ci fu una drammatica caccia all’uomo prima e dopo il Verona-Napoli alla prima giornata di campionato, esordio di Maradona.

Ieri sera tra i cori del Verona c’era anche questo: «Molto meglio pakistano che teròn».