Gazzetta: Spalletti vuole Vecino, potrebbe arrivare già a gennaio

Il centrocampista va in scadenza a giugno e ha fatto capire chiaramente di non essere contento all’Inter. De Laurentiis deve prima cedere Lobotka

La Gazzetta dello Sport scrive di un intreccio di mercato che riguarda Inter e Napoli e che porterebbe dei cambiamenti alle due squadre già da gennaio. Un intreccio che riguarda Matias Vecino, Nahitan Nandez e Stanislav Lobotka.

Vecino non è felice della sua situazione attuale e dal ritiro dell’Uruguay lo ha fatto capire chiaramente. Il suo contratto con l’Inter va in scadenza nel giugno 2022.

“è lecito pensare che se Vecino parla così, è perché probabilmente ha già per le mani un’idea concreta di dove poter andare a giocare tra meno di due mesi, senza aspettare la fine della stagione. Non c’è solo una squadra che segue con attenzione l’evoluzione della situazione. Ma una più delle altre, perché sulle sue tracce c’è il Napoli di Spalletti, quello stesso Spalletti che di Vecino è un grande estimatore, al punto di averlo voluto con forza in nerazzurro nel 2017″.