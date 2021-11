Fimmanò sull’inchiesta Juve: «Si rischiano punti se il fine è iscriversi al campionato. Non è questo il caso»

Libero intervista Francesco Fimmanò, ex membro della Corte d’Appello Figc e vicepresidente della Corte dei Conti. Il tema è il caso plusvalenze della Juventus. Una pratica, dice Fimmanò, diffusa in tanti club.

Si tratta della terza inchiesta sullo stesso argomento, i precedenti a livello penale riguardano il Milan, nel 2008 e l’Inter nel 2004.

«Furono entrambe assolte. Si disse che “il fatto si configurava” ma in sede penale “non costituiva reato”. È fondamentale il cosiddetto elemento psicologico, cioè la finalità dell’operazione e in quei casi non era colposa».

Cosa rischia la Juventus a livello sportivo?

« Si rischiano punti o l’esclusione dai campionati quando il fine è ottenere l’iscrizione ad una competizione a cui non si sarebbe ammessi . Non penso sia il caso della Juventus».

Quindi come si può inquadrare il caso della Juventus?

«Le eventuali plusvalenze strumentali non dovrebbero essere legate a problemi patrimoniali reali, né penso siano finalizzate all’iscrizione al campionato o a rimediare all’impossibilità di adempiere alle obbligazioni (come i pagamenti degli stipendi, ndr), piuttosto possono essere legate alla necessità di non sostanziare perdite pesanti per non evidenziare incapacità gestionali».