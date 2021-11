Everton in crisi profonda, Benitez si appella alle assenze

Ci sono diversi giocatori infortunati ma il lavoro del tecnico è molto criticato in Inghilterra e se il periodo negativo dovesse continuare sarebbe a rischio

Tre sconfitte consecutive con otto gol subiti e diverse crescenti preoccupazioni racchiudono alla perfezione il periodo turbolento che l’Everton sta attraversando. Dopo un buon inizio di stagione adesso è soltanto al 10° posto. Rafa Benitez intanto si appella alle assenze. “La mancanza di alcuni giocatori può fare la differenza” ha detto dopo l’ultima sconfitta col Wolverhampton.

Il tecnico si riferisce a Calvert-Lewin, Mina, Doucoure e Digne e per i primi tre i tempi di recupero non sono stati ancora stimati con precisione. Le critiche che alcuni media inglesi hanno rivolto a Benitez, come il Daily Mail, si sono soffermate sulla marcatura a zona nelle palle inattive e sulle difficoltà nel trovare una soluzione alternativa a Doucoure. Altri problemi sono di carattere societario, perché la scorsa estate non ci sono state risorse da investire. A questo si aggiunge che le prossime due partite sono davvero complicate, contro Tottenham e Manchester City, e altre due sconfitte potrebbero mettere seriamente in discussione il posto di Benitez sulla panchina dell’Everton.