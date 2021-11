De Siervo sulla Superlega: «Porterebbe una diminuzione del 30% dei ricavi, sarebbe insostenibile»

L’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul particolare momento del calcio italiano durante il Social Football Summit in corso allo stadio Olimpico di Roma. Si è soffermato anche sul tema Superlega.

“In Italia l’analisi Deloitte certifica che una Superlega porterebbe una diminuzione del 30% dei ricavi e sarebbe insostenibile. Soldi che sottraggono investimenti sulle leghe nazionali. C’è anche il problema del calendario, perché c’è una spinta forte delle grandi squadre nel sottrarsi dai campionati nazionali per svolgere più partite internazionali. Peraltro, le 12 squadre firmatarie erano tra le più indebitate e questo è un tema significativo”.

De Siervo ha aggiunto:

“Non dobbiamo fare una prepotenza ma migliorare il sistema attuale affinché le squadre che più investono possano essere più soddisfatte. Le Leghe europee mai come in questo periodo hanno trovato una compattezza nella direzione di concentrarsi sul sistema di regole. Il Fair Play finanziario non allenti le sue maglie”.