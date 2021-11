De Laurentiis annuncia la sua «Maradona Cup», Napoli – Argentina allo stadio Maradona (VIDEO)

L’annuncio a AmericaTV. «Stiamo lavorando all’ipotesi con il Ministro degli Esteri Di Maio e l’ambasciata argentina. La data è il 24 Maggio»

In collegamento con America TV, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha annunciato per il 24 Maggio un’amichevole tra il Napoli e la Nazionale argentina allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. «La chiameremo “The First Maradona Cup”», così ha detto De Laurentiis. Che ha aggiunto di lavorare sinergicamente a quest’iniziativa col Ministro degli Esteri Luigi Di Maio e con l’ambasciatore argentino.

🚨 INFORMACIÓN EXCLUSIVA 🚨

El presidente del Nápoli junto a Hugo Maradona nos tiró UNA PRIMICIA BOMBA desde Nápoles: ⚽ NÁPOLI vs ARGENTINA: 24 de mayo 2022 🔥 #SDF2021 por @AmericaTV

@radiolared @jotaxtv pic.twitter.com/sHGCyjsa6C — El Show del Fútbol (@SDFok) November 28, 2021