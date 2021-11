Corsport: Rocchi furibondo con Maresca, l’arbitro tornerà ad arbitrare in Serie A a dicembre

Il designatore arbitrale Rocchi è furibondo con l’arbitro Maresca che domenica sera si è esibito in un festival di errori nel corso di Roma-Milan.

Il Corriere dello Sport scrive di

molteplici errori di Roma-Milan ma soprattutto dopo l’ennesima gestione pessima di una gara che l’arbitro/presidente della sezione di Napoli non riesce a terminare se non con una caterva di ammoniti, davvero suo punto debole.

E ricorda che non è la prima volta.

Gli errori dell’Olimpico hanno stravolto la notte dei vertici arbitrali. Sono tanti, ma soprattutto ce n’è uno che costerà a Maresca uno stop lungo. L’irriverente ostinazione di continuare a pensare di aver assegnato un giusto rigore anche quando il VAR (Mazzoleni) te lo ha fatto vedere e rivedere.

Domenica prossima resterà fermo (sarebbe un azzardo), poi ci sarà la sosta delle Nazionali, possibile faccia uno o due turni di VAr in B, una partita in B e siamo ai primi di dicembre. Lì dipenderà da lui e dal designatore: potrebbe raddoppiare (e allora il 5 dicembre potrebbe tornare in A) oppure restare fermo di turno (quindi fare un IV uomo o un VAR in A) e poi rientrare il 12 dicembre.