Conte: «In estate ho rifiutato il Tottenham perché coinvolto emotivamente con l’Inter»

Antonio Conte è ufficialmente il nuovo allenatore del Tottenham. Poco fa è stato lo stesso club inglese a darne notizia sul suo sito ufficiale e sui suoi canali social. Nel comunicato stampa di annuncio ci sono anche le prime parole del tecnico. Ha dichiarato che avrebbe potuto iniziare già in estate, ma che era ancora troppo fresca la fine del rapporto con l’Inter.

«Sono estremamente felice di tornare ad allenare, e di farlo in un club di Premier League che ha l’ambizione di essere di nuovo protagonista. Il Tottenham ha strutture all’avanguardia ed uno dei migliori stadi del mondo. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare per trasmettere alla squadra e ai tifosi la passione, la mentalità e la determinazione che mi hanno sempre contraddistinto, come giocatore e come allenatore. La scorsa estate la nostra unione non è avvenuta perché la fine del mio rapporto con l’Inter era ancora troppo recente ed ero emotivamente troppo coinvolto con la fine della stagione, quindi ho sentito che non era ancora il momento giusto per tornare ad allenare. Ma l’entusiasmo contagioso e la determinazione di Daniel Levy nel volermi affidare questo compito avevano già colpito nel segno. Ora che l’opportunità è tornata, ho scelto di coglierla con grande convinzione».