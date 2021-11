Commisso denunciò le plusvalenze Juventus: «non ha rispettato le norme e non è stata penalizzata»

Non tutti hanno applicato il metodo plusvalenze, come sottolinea il Corsera che ricorda le parole del presidente della Fiorentina: «nei conti dovrebbe esserci trasparenza»

Molti club sono rimasti alla larga da tale metodo, e di recente qualcuno ha anche alzato la voce. Come la Fiorentina, che le plusvalenze non le ha utilizzate al pari di Milan, Torino, Lazio. Ha detto Commisso, presidente viola: «Nei conti dovrebbe esserci trasparenza, invece la Juve non ha rispettato le norme. E non è stata penalizzata, né in classifica né sul mercato».