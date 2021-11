Caso plusvalenze Juve, i pm ascoltano Paolo Morganti

L’Head of Football Operations del club bianconero è stato convocato in Procura. Per lui un paio d’ore di audizione come persona informata dei fatti

I pm che si occupano del caso plusvalenze Juventus vanno avanti con le audizioni delle persone informate sui fatti. Dopo Federico Cherubini, direttore generale del club bianconero e Maurizio Arrivabene, amministratore delegato, questa mattina è toccato a Paolo Morganti, Head of Football Operations della società bianconera.

Per lui, in paio d’ore di audizione, in qualità di persona informata sui fatti e non indagato.

