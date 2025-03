Pratico e pragmatico, ma allo stesso tempo moderno. E soprattutto carismatico e già vincente in panchina. È il terzo uomo per la successione

Juventus, per il post-Thiago Motta tra Conte e Gasperini c’è anche Pioli (Gazzetta)

Alla Juventus ormai il toto-allenatore è ufficiale. È partito e non si fermerà più. La Gazzetta dello Sport fa tre nomi: Antonio Conte, Gasperini e ora Pioli.

Stefano Pioli parte da più lontano di tutti, dall’Arabia Saudita, ma sembra tentare ogni giorno di più. La corsa alla sempre più probabile successione di Thiago Motta, a cui potrebbe non bastare il quarto posto per la conferma, sta diventando una sorta di “Gran premio juventino”. Tra i trofei di Antonio Conte, vincente tanto da capitano quanto in panchina, e il dna di Gian Piero Gasperini, cresciuto nel vivaio bianconero e poi maestro delle giovanili, salgono le quotazioni del tecnico di Parma, che nel suo curriculum può vantare anche la staffetta con Gaetano Scirea nella finale di Coppa Intercontinentale del 1985.

Pioli ora allena Cristiano Ronaldo

Pratico e pragmatico, ma allo stesso tempo moderno. E soprattutto carismatico e già vincente in panchina. Al Milan sono diversi i giocatori che lo hanno rimpianto negli ultimi mesi. Un po’ normalizzatore e un po’ armonizzatore degli spogliatoi in cui ha lavorato.

L’ex milanista, a differenza di Conte (ora al Napoli) e Gasperini (Atalanta), allenando all’estero non avrebbe nemmeno bisogno di una deroga per guidare la Juventus già a partire dal Mondiale per Club di giugno-luglio. L’Arabia sarà rappresentata dall’Al-Hilal — e non dall’Al Nassr di CR7 – ma Pioli in caso di ribaltone potrebbe trovarsi comunque negli Usa.

Tutto (o quasi) dipenderà dal finale di Thiago Motta, concentrato sulla Fiorentina e sulla corsa Champions ma ben consapevole che eliminazioni (Psv e Supercoppa) e umiliazioni (Empoli e Atalanta) potrebbero pesare anche più del quarto posto, e da eventuali sorpassi o controsorpassi degli altri candidati. Soprattutto Conte e Gasperini, tuttora in corsa.

ilnapolista © riproduzione riservata