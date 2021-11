La Stampa: caso plusvalenze Juve, davanti ai pm Cherubini ha difeso il «metodo Paratici»

Per l’ex braccio destro di Paratici, sentito come persona informata dei fatti, si è trattato di operazioni legali a tutti gli effetti. In settimana altri interrogatori

La Stampa torna sul caso plusvalenze Juventus scrivendo dell’interrogatorio davanti ai pm di Federico Cherubini, direttore sportivo del club, ex braccio destro di Paratici. In quelle dieci ore di colloquio come persona informata dei fatti, Cherubini ha difeso l’operato di Paratici.

“E cioè che il manager, motivando le sue risposte alle richieste di chiarimento su numerose intercettazioni captate dalla guardia di finanza, abbia difeso su tutta la linea le operazioni di plusvalenze, il cosiddetto «metodo Paratici» secondo Cherubini legale a tutti gli effetti sia negli effetti «positivi» sul bilancio societario (e questo è noto) sia nei metodi (e su questo c’è discordanza coi magistrati)”.

Le sue parole, scrive il quotidiano, non dovrebbero avere alcun rilievo di fronte alle ipotesi accusatorie dei pm.

“Quanto questo rilevi sull’inchiesta dei pm Marco Gianoglio, Ciro Santoriello e Mario Bendoni, non è ancora comprensibile. Pare non abbia spostato le certezze che hanno portato gli inquirenti a iscrivere nel registro degli indagati il presidente Andrea Agnelli, il suo vice Pavel Nedved, l’ex manager Fabio Paratici e altre tre persone (oltre alla società sportiva)”.

In settimana saranno sentiti altri testimoni. Potrebbe trattarsi di Maurizio Arrivabene, l’attuale ad, e di Giovanni Manna e Paolo Morganti figure importanti del settore giovanile da cui provengono molti giocatori inseriti negli affari finiti nel mirino dei pm.

“Nessuna tempistica su possibili interrogatori degli indagati. C’è però una voce insistente che annuncia per oggi un vertice fissato da John Elkann con un pool di legali per discutere su come affrontare l’inchiesta che investe la società sportiva”.

