Lukaku e Raspadori, la coppia sarà confermata per la quinta volta consecutiva. Il possibile cambio di schema è rinviato al Milan

Neres, ancora non si sa se sarà convocato per Venezia o tornerà dopo la sosta (Corsposrt)

Scrive il Corriere dello Sport a proposito del recupero di David Neres.

David, la cui uscita di scena in un momento di alta e sfortunatissima concentrazione di guai sulla fascia sinistra ha portato all’inversione tattica, è l’uomo che potrebbe favorire il ritorno al tridente. Una storia che però, a prescindere dalla sua partecipazione al weekend veneziano, sarà rinviata alla sfida con il Milan in programma al Maradona dopo la sosta, in virtù del fatto che sarà varato dal 1’ il tandem offensivo.

Neres ha saltato gli incroci con Lazio, Como, Inter e Fiorentina per una lesione distrattiva del semimembranoso della coscia sinistra ma ormai è quasi pronto. È in crescita, ha seguito il suo programma di terapie e lavoro personalizzato sin dal 10 febbraio, dopo Napoli-Udinese, e gradualmente si avvicina al rientro in gruppo. Conte e lo staff medico, insomma, non hanno ancora deciso se sarà convocato per Venezia o se tornerà direttamente dopo la sosta.

Il Corriere dello Sport scrive che Conte andrà avanti con il 3-5-2 per la quinta volta con Lukaku-Raspadori in campo insieme per la quinta volta consecutiva.

A Venezia tornerà disponibile Neres anche se ora è complesso toccare la coppia Lukaku-Raspadori (Sky Sport).

In collegamento da Sky Sport Massimo Ugolini che comincia parlando di Romelu Lukaku:

«Per la 12esima volta Lukaku è in doppia cifra nei principali campionati europei. Ed è a quattro gol da quota quattrocento. È sempre decisivo, anche quest’anno, con i gol e con gli assist. Lo stesso Conte ieri gli ha fatto i complimenti e ha detto che le ultime due prestazioni sono stat le migliori dell’attaccante belga col Napoli».

Ugolini parla poi del finale della partita di ieri.

«C’è stata apprensione negli ultimi cinque minuti, anche perché il Napoli non vinceva da cinque giornate. Sono arrivate risposte importanti da Lukaku e Raspadori che ha segnato tre gol nelle ultime quattro partite. Neres potrebbe rientrare col Venezia, qualora Conte volesse farlo. Ci penseranno da domani, l’allenamento è in programma di mattina per tararsi sull’orario delle 12.30 di domenica prossima. Da valutare le condizioni di McTominay che la scorsa settimana si è allenato con prudenza per un leggero affaticamento che non gli ha consentito di terminare la partita. Non dovrebbero esserci preoccupazioni ma le sue condizioni sono sempre da tenere sotto controllo».

ilnapolista © riproduzione riservata