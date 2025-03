Il Napoli e il tabù delle partite a mezzogiorno: Conte cambia alimentazione e cura il sonno (Repubblica)

Ha già perso contro Atalanta e Como. Perciò in settimana ci sono stati allenamenti specifici e indicazioni anche extra-campo

Il Napoli teme la partita alle 12.30 di domenica prossima. Perché a quell’orario ha già perso contro Atalanta e Como. Ne scrive oggi Repubblica Napoli con Marco Azzi. Conte ha cambiato alimentazione e dato indicazioni anche per il sonno. Nessun dettaglio è trascurato in vista di Venezia-Napoli.

Scrive Repubblica Napoli:

I due indizi ci sono già e la missione del Napoli è evitare a tutti i costi che diventino (quasi) una prova. Domenica a Venezia si giocherà infatti di mattina ed è un orario a cui gli azzurri hanno dimostrato di essere pericolosamente allergici, visto che la metà delle quattro sconfitte in campionato sono arrivate proprio quando la squadra di Antonio Conte è stata costretta a presentarsi in campo alle 12.30. Il ko più recente risale a tre settimane fa a Como e brucia ancora tantissimo: autorete dello stralunato Rrahmani, pareggio momentaneo di Raspadori e crollo nel secondo tempo, pagato nel finale con il gol del ko di Diao. Ma era andata addirittura peggio il 3 novembre scorso allo stadio Maradona, quando Di Lorenzo e compagni si fecero addirittura travolgere a domicilio ( 3- 0) dall’Atalanta, a segno due volte con lo scatenato Lookman e poi con Retegui.

Napoli, l’autorete di Rrahmani a Como è un campanello d’allarme

L’approccio alla partita contro il Venezia sarà fondamentale e il Napoli ci ha lavorato con cura per tutta la settimana a Castel Volturno, con un’attenzione particolare all’alimentazione e anche al sonno, visto che per essere pronti alle 12.30 in punto gli azzurri dovranno modificare le loro solite abitudini, proprio in funzione dell’orario insolito del fischio d’inizio. Sarà stato un caso oppure no, non è dato saperlo: ma la clamorosa autorete a freddo di Rrahmani a Como è un campanello d’allarme che non deve essere assolutamente sottovalutato.

Anticipata e più robusta pure la colazione, perché sarà necessario fare il pieno di benzina in un orario insolito. I ko con Atalanta e Como sono state una lezione: gli azzurrivogliono sfatare il tabù.

