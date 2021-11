Calciomercato.com: Insigne, Milan e Inter non vanno oltre l’apprezzamento, niente assalto sul mercato

Calciomercato.com fa il punto sulla situazione relativa al rinnovo di Lorenzo Insigne con il Napoli. L’accordo, come è noto, va in scadenza il prossimo 30 giugno. Il club vorrebbe ritoccarlo verso il basso o al massimo confermare i 5 milioni netti che rappresentano l’odierno ingaggio, il capitano, invece, vuole un aumento importante. In attesa di capire come si evolverà la situazione, il portale esclude interesse di mercato da parte di altri club.

“La trattativa non è ancora chiusa, c’è la volontà di continuare a parlare alla ricerca di un’intesa che, a oggi, appare però lontana. Così come lo è quella con un eventuale nuovo club: Milan e Inter, al momento, non vanno oltre l’apprezzamento per uno dei migliori talenti del calcio italiano, ma non è ancora partito l’assalto per provare a prendere Insigne a parametro zero. Così come è da escludere un trasferimento del classe ’91 in MLS, col Toronto che nelle scorse settimane ha manifestato il suo interesse: la volontà di Insigne è di restare in Europa e continuare a essere protagonista”.