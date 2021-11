Bene il calcio italiano: Juve presa a pallate dal Chelsea (4-0). L’Atalanta 3-3 con lo Young Boys

L’Europeo è stato un miracolo calcistico. Alle spalle non c’è niente, altro che movimento. La squadra di Gasperini rischia l’eliminazione

Prosegue il momento d’oro del calcio italiano osannato soltanto dai media nazionali che trattano lettori e telespettatori da subnormali. La conquista dell’Europeo è stata un miracolo calcistico. Alle spalle non c’è niente, altro che movimento (Gravina dixit). Del resto basta ascoltare la pochezza dei dirigenti del calcio italiano per capire che difficilmente si potrà andare lontano. Non c’è un accenno di autocritica, ci si fa i complimenti a vicenda nel giardino di casa e poi, appena si mette il naso fuori, si prendono sberle.

Nella serata di Champions, la Juventus viene presa a pallate dal Chelsea che ne rifila quattro alla squadra di Allegri la cui consolazione è la qualificazione. Ma la tremenda scoppola rimane. Una umiliazione. La Juve può recriminare solo per un pallonetto di Morata nel primo tempo salvato sulla linea da Thiago Silva. Quattro gol a zero sono una lezione che non si dimentica facilmente. In Italia la Juve è persino in ascesa, a conferma del livello scadente del campionato.

L’Atalanta pareggia in extremis (3-3) con lo Young Boys e adesso dovrà battere il Villarreal all’ultima giornata per qualificarsi. Altrimenti sarà fuori dalla Champions. Si giocherà a Bergamo. Ma il Villarreal è squadra ostica che sa difendersi come poche.