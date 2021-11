Atp Finals, Zverev vince ed elimina Sinner. Non gli resta che sperare in un infortunio di Medvedev…

Il tedesco ha battuto Hurkacz 6-2 6-4 ed è matematicamente qualificato. Inutile il match di stasera dell’altoatesino con Medvedev

Come non detto. Nessun miracolo da tentare, nessuna speranza ancora prima di giocare. Jannik Sinner è stato eliminato dalle Atp Finals senza nemmeno scendere in campo per il suo match contro Medvedev. Perché in semifinale ci va Sascha Zverev, che sfiderà sabato Novak Djokovic.

Il tennista tedesco infatti ha battuto, come da pronostico 6-2, 6-4 Hubert Hurkacz in poco più di un’ora di gioco, ipotecando il passaggio del turno matematico. A parità di vittorie nel girone contano i match giocati: essendo subentrato a Berrettini, Sinner anche in caso di vittoria sul russo al massimo sarebbe terzo.

L’unica speranza per Sinner, a questo punto nemmeno eccessivamente peregrina considerata la gara ad eliminazione fisica che è diventato questo torneo di fine stagione, sarebbe che Medvedev si facesse male stasera…