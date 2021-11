Magia di Anguissa col Camerun: si alza la palla e fa gol a volo (VIDEO)

Il centrocampista del Napoli è andato in rete nella sfida col Malawi, valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali

Frank Anguissa non ha ancora trovato il gol con la maglia del Napoli in questi primi mesi di stagione, ma è riuscito a segnare con la sua nazionale. Durante la sfida di qualificazione per i prossimi Mondiali tra Malawi e Camerun, ha siglato la seconda rete degli ospiti per il momentaneo 0-2 con cui si è concluso il primo tempo con una vera e propria prodezza.