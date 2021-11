Anche Biraghi lascia il ritiro: i convocati della Nazionale per l’Irlanda del Nord

Il giocatore della Fiorentina out per motivi personali. È la terza defezione della giornata dopo quelle di Bastoni e Calabria

Dopo le defezioni odierne di Bastoni e Calabria, anche Cristiano Biraghi lascia il ritiro della Nazionale e non sarà a disposizione di Roberto Mancini per la partita con l’Irlanda del Nord, valida per la qualificazione ai prossimi Mondiali. Il giocatore della Fiorentina ha addotto motivi personali e gli è stato concesso di andare. Di seguito l’elenco dei convocati per Belfast.

Portieri: Cragno, Donnarumma, Meret, Sirigu

Difensori: Acerbi, Bonucci, Di Lorenzo, Ferrari, Emerson, Mancini, Zappacosta

Centrocampisti: Barella, Cataldi, Cristante, Jorginho, Locatelli, Pessina, Pobega, Tonali

Attaccanti: Belotti, Berardi, Bernardeschi, Chiesa, Insigne, Raspadori, Scamacca