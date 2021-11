Italia, Mancini perde pezzi: anche Bastoni lascia il ritiro

Continua il periodo nero dell’Italia: altro infortunio, neanche Bastoni a disposizione di Mancini lunedì. Il difensore dell’Inter è a serio rischio anche per la partita di domenica contro il Napoli.

Alessandro Bastoni lunedì non sarà a disposizione di Mancini per la cruciale sfida di Belfast all’Irlanda del Nord.

Il difensore dell’Inter ha lasciato stamattina il ritiro di Coverciano per il riacutizzarsi di un problema muscolare agli adduttori che non gli ha permesso di essere neanche in panchina ieri.

Bastoni è da considerare a rischio anche per la partita di domenica tra Inter e Napoli.