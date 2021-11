Ammutinamento, perde anche Allan: 170mila euro di multa

Lo riferisce l’edizione online di Repubblica. Il collegio arbitrale ha accolto la proposta di multa, ritenendo valide le contestazioni di De Laurentiis

Il brasiliano Allan, ex centrocampista del Napoli, sconfitto in aula per la vicenda dell’ammutinamento. Uno dopo l’altro, tutti i calciatori del Napoli stanno perdendo le loro vertenze giudiziarie con De Laurentiis per la vicenda ammutinamento. Dopo Hysaj, è toccato ad Allan. Per lui la multa più pesante: 170mila euro di multa. Ora per il brasiliano si aprirà il capitolo più oneroso: il risarcimento civile chiesto da De Laurentiis per i danni da diritti d’immagine.

Al calciatore brasiliano è stata imputata anche la violenta discussione con il vicepresidente Edo De Laurentiis. Lo scrive l’edizione napoletana on line di Repubblica.

Nei prossimi giorni toccherà a Maksimovic.

