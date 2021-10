«Una ventina quelli che hanno insultato Koulibaly. Si sono sentiti provocati dalla sua esultanza»

Sul Corriere Fiorentino la testimonianza di un tifoso viola. «Non li giustifico, hanno fatto fare una figura meschina a Firenze. Ho chiesto di smettere, mi hanno insultato»

Il Corriere Fiorentino riporta la testimonianza di un tifoso viola presente al Franchi domenica, in occasione di Fiorentina-Napoli. Sceglie di comparire sul quotidiano con un nome di fantasia, Marco, perché teme ritorsioni.

Dice di andare in curva Fiesole da 20 anni:

«In tutto saranno state al massimo una ventina le persone sparse qua e là che hanno pronunciato offese razziste durante e dopo la partita. Nel finale erano a una decina di metri, ho provato a interagire chiedendo di smetterla, ma tanto era inutile. Anzi, mi sono pure beccato degli insulti. E così è successo a una donna che stava accanto a me, le hanno detto di farsi gli affari suoi proprio perché donna. Quello che alla fine mi ha ferito di più, però, è la figura meschina che ha fatto tutta la città di Firenze. Non ce lo meritiamo questo trattamento, la stragrande maggioranza di quelli che frequentano lo stadio non sono razzisti. Non lo è la tifoseria, ma bastano due o tre persone che iniziano con i buu razzisti e purtroppo c’è chi li segue. Magari succede anche a persone che razzisti non sono, anzi, ma quando sono lì poi finisce che si fanno trascinare, soprattutto se le cose si mettono male».

Continua descrivendo il momento in cui Koulibaly è stato insultato.

«Uscendo, Koulibaly ha esultato verso la curva e da lì è partito tutto. È suonata come una provocazione, ma questo non giustifica niente: potevano urlargli di andarsene, mandarlo a quel paese al massimo, come succede spesso allo stadio e come sarebbe successo con altri calciatori non di colore».

Gli insulti, conferma Marco, non sono stati diretti solo al senegalese.

«Ma non è successo solo a Koulibaly. Durante la partita ci sono stati buu e offese anche nei confronti di Osimhen, più che altro in occasione di qualche sceneggiata che ha fatto, provando ad accentuare i contatti con i difensori della Fiorentina. Un comportamento incomprensibile perché anche noi in squadra abbiamo giocatori di colore e ci siamo arrabbiati quando ci hanno offeso Vlahovic».