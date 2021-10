Tennis no-vax, il governo austriaco ha chiesto pubblicamente a Thiem di vaccinarsi

L’austriaco aveva detto di stare aspettando l’approvazione di un nuovo vaccino “più sicuro”. E’ intervenuto il ministro della Sanità

Il governo austriaco ha sollecitato a Dominic Thiem, numero nove al mondo e altro rappresentante della foltissima schiera di tennisti “ni-vax”, di farsi vaccinare senza ulteriori perdite di tempo.

Thiem – posizione abbastanza originale – aveva espresso l’intenzione di attendere la disponibilità di un nuovo tipo di vaccino, secondo lui migliore di quelli attualmente in commercio. “Posso solo esortare Dominic Thiem a farsi vaccinare”, ha detto il ministro della Salute, Wolfgang Mückstein, in un’intervista alla stazione Puls4, nella quale ha ricordato che anche gli atleti subiscono gli effetti del Covid prolungato.

Thiem ha recentemente assicurato che la sua intenzione è quella di attendere l’approvazione dell’uso di Novavax, un vaccino ancora in fase di sviluppo e che utilizza una tecnologia diversa rispetto all’RNA messaggero o vettore virale attualmente in uso nell’Unione Europea: “Non sono ancora vaccinato. In effetti, voglio aspettare il vaccino Novavax perché il mio medico mi ha detto che dovrebbe essere molto buono”, ha detto.

Thiem aveva anche chiarito però che se quel vaccino non dovesse essere pronto in tempo per soddisfare l’obbligo vaccinale degli Australian Open avrebbe accettato i vaccini comuni.