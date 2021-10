Spalletti: «Vanno fatti i complimenti a chi è subentrato per essersi fatto trovare pronto»

In conferenza: «Mi preoccupa la forza della Roma e del loro allenatore, aver fatto una buona prestazione oggi ci permette di arrivare con tranquillità al match. Staremo a vedere»

L’allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha parlato in conferenza al termine della gara contro il Legia

Un Napoli che si diverte?

«Stasera partita quasi perfetta, è stata ordinata, ha cambiato atteggiamento e ha fatto bene con entrambi. Chi è entrato l’ha fatto in modo feroce e motivato, il gruppo era felice e sono segnali importanti per un allenatore, dipendono dall’intelligenza dei calciatori»

I giocatori che avevano giocato poco come Mertens e Demme?

«Per fare una prestazione dove tutti si divertono e viene fuori un livello importante, chi ha giocato non ha fatto sentire la differenza con chi ha giocato più spesso. Vanno fatti i complimenti per essersi fatti trovare pronti e per aver contribuito alla vittoria»