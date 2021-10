Spalletti: «De Laurentiis ha ragione, le Nazionali devastano i club»

In conferenza stampa: «Dobbiamo gestire la stagione, ma siamo convinti di avere un Napoli attrezzato per combattere contro tutti»

Nel presentare in conferenza stampa la partita di domani contro la Fiorentina, al Franchi, il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti ha risposto anche ad una domanda sulla Coppa d’Africa, tormentone delle ultime settimane, visto che porterà via al club alcuni pezzi da novanta come Osimhen, Koulibaly e Anguissa. Queste le parole dell’allenatore del Napoli:

«Su questo c’è già una partita aperta di De Laurentiis, che mi vede totalmente al suo fianco, perché io non spendo soldi pagando i calciatori ma lui sì, ha ragione a dire che le Nazionali devastano i club dal punto di vista delle potenzialità. La dobbiamo gestire, questa stagione, in un modo o in un altro. Siamo convinti, avendo fatto calcoli e avendo possibilità di rimetterci mano, di lasciare un Napoli sempre attrezzato per combattere contro tutti».