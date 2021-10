Simone Inzaghi: «Abbiamo perso la testa e non doveva succedere»

«Abbiamo sbagliato tante volte l’ultimo passaggio sull’1-0. Ci sta che gli altri non buttino la palla fuori o che l’arbitro non fischi»

Simone Inzaghi dopo Lazio-Inter 3-1

«Penso che sia andata così, abbiamo disputato la migliore partita, poi in vantaggio di 1-0 abbiamo avuto tante situazioni in cui abbiamo gestito male l’ultimo passaggio. Abbiamo preso il rigore su calcio d’angolo, un rigore che non possiamo concedere, quel secondo gol un po’ strano, non deve succedere che perdiamo la testa. Ci sta che l’arbitro nn fischi, che gli altri non buttino la palla fuori.

Ci prendiamo la prestazione, non il risultato

Lautaro non può vedere quello che stava accadendo. Si poteva buttare il pallone fuori, l’arbitro poteva fischiare ma non mi soffermerei su questo. Sul 2-1 devi rimanere in partita nonostante quello che è successo.

Non devi dare alla Lazio la possibilità di rientrare in partita. Poi, può succedere di tutto.

Mi sono emozionato per l’accoglienza dei tifosi della Lazio. Il finale invece è stato molto amaro. Noi abbiamo tenuto il campo nel migliore dei modi contro una Lazio che è costruita molto bene.