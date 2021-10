Salvatores: «Il cinema è una droga meravigliosa, ma forse era più importante fare un figlio»

«Oggi mi diverto a giocare con le mie nipotine, ma non so se sarei stato capace della routine che impone l’essere padre»

Su Repubblica un’intervista al regista Gabriele Salvatores, che è tornato sul set con il film “Il ritorno di Casanova”. Dice che il suo personaggio è fedele all’originale di Schnitzler.

Nel film, spiega,

« non racconto la caduta del maschio ma il passaggio tra l’età matura e la vecchiaia, l’invidia dei vecchi per i giovani . È un film sulla malinconia, il senso di perdita di centralità della vita: arrivano altri che ti sostituiranno».

Non un film autobiografico, ma che racconta molto di lui.

«Non posso definirlo autobiografico ma mi coinvolge come non mai. Ho superato i settant’anni, questi temi mi si pongono, non solo l’arrivo dei giovani registi che, ne parlavo con Servillo, ti fanno sentire con il fiato sul collo, ma una riflessione sulla carriera. È più importante continuare a muoversi in una realtà fittizia che pensi di governare — sei tu che decidi come va il film — o abbandonarsi alla vita, che non è governabile?».