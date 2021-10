Napoli-Torino, formazioni / Ospina confermato in porta. Politano, Osimhen e Insigne in attacco

Le scelte di Spalletti e Juric per il match pomeridiano al Maradona. In mediana Anguissa, Fabian e Zielinski

Il Napoli ha ufficializzato l’undici che scenderà in campo tra circa un’ora contro il Torino allo stadio Diego Armando Maradona. L’allenatore azzurro, Luciano Spalletti, come anticipato questa mattina dal Corriere dello Sport, si affida a Ospina per difendere la porta. Davanti a lui, in difesa, Di Lorenzo e Mario Rui sui lati e Rrahmani e Koulibaly al centro. In mediana Anguissa, Fabian e Zielinski. L’attacco è affidato a Politano, Osimhen e Insigne.

Napoli: Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui, Anguissa, Fabian, Zielinski, Politano, Osimhen, Insigne. All: Spalletti

Torino: Vanja; Rodriguez, Bremer, DjidJi; Mandragora, Lukic; Aina; Singo; Brekalo, Linetty; Sanabria. All: Juric