Corsport: gioca Ospina, anche per Spalletti è lui il titolare

Non contano gli impegni transoceanici, il colombiano ha sovvertito le gerarchie: Meret va in panchina. Politano preferito a Lozano

È Ospina il portiere titolare del Napoli. Al di là delle frasi di rito, delle dichiarazione improntate alla diplomazia, la realtà è ormai inequivocabile. Ospina ha scalzato Meret anche nelle gerarchie di Spalletti (come avvenne già per Gattuso). Lo evidenzia il Corriere dello Sport. Spalletti ha compiuto le sue scelte e non lo ha fatto in base alla presunta stanchezza dovuta ai voli transoceanici. Altrimenti avrebbe giocato Meret. Spalletti ha scelto anche Politano titolare al posto di Lozano. In questo caso, però, potrebbero incidere le fatiche della Nazionale visto che Politano non gioca con l’Italia mentre el Chucky è protagonista col Messico.