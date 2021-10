Morte Emiliano Sala, condannato l’organizzatore del volo

Su Calcio e Finanza. Il tribunale di Cardiff lo ha giudicato colpevole di negligenza. La pena che dovrà scontare sarà resa nota il prossimo 12 novembre.

Secondo quanto riporta Calcio e Finanza, il tribunale di Cardiff ha giudicato colpevole di negligenza David Henderson, l’imprenditore 67enne che ha organizzato il volo su cui viaggiava Emiliano Sala, il calciatore argentino morto in un incidente aereo nella Manica nel gennaio 2019. La pena che Henderson dovrà scontare per aver messo in pericolo la sicurezza del volo sarà resa nota il prossimo 12 novembre.

Sala morì mentre viaggiava da Nantes al Galles, dopo il trasferimento al Cardiff City. Il 31 ottobre avrebbe compiuto 31 anni. Calcio e Finanza scrive:

“L’uomo aveva organizzato il volo senza richiedere permessi o autorizzazioni, insieme all’agente William McKay. Il pilota del Piper Malibu monomotore aveva già trasportato passeggeri per conto di Henderson pur avendo una licenza scaduta e che comunque non era commerciale, né lo autorizzava al volo notturno. L’imprenditore ha ammesso di aver chiamato i suoi collaboratori dopo l’incidente invitandoli al silenzio per non scoperchiare “un vaso di Pandora””.