Moratti: «Il Napoli ha un ottimo allenatore, ma non pensavo partisse così. Credo ci si possa puntare»

Al Foglio Sportivo: «Inzaghi? Sa far giocare bene la squadra, bisogna vedere se avrà il carattere per reggere. CR7 è fantastico, si è costruito, ma il mio Ronaldo aveva una classe insuperabile»

Il Foglio Sportivo intervista Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter.

«Sono sempre appassionato di calcio e dell’Inter. Innamorato pazzo è un’altra cosa, non lo so. Però è vero che le partite non me le perdo».

Su Inzaghi:

«E’ certamente uno che sa far giocare bene la squadra. Ha una notevole umiltà che gli ha permesso di sopportare anche il fatto che gli hanno venduto giocatori importanti. E poi ha saputo mettere quelli nuovi nelle condizioni ideali per rendere il massimo. Bisogna vedere se avrà il carattere necessario per reggere un campionato con l’Inter che non è facilissimo. Ma sono convinto che il carattere gli verrà».

Uno dei suoi allenatori preferiti, non lo ha mai nascosto, è Mourinho («Con lui c’è un rapporto che posso definire di amicizia»).

«Si sa adattare al posto dove va. Mi sembra molto esposto, lo fa anche come uomo della società oltre che come allenatore. Si vede che è un ruolo che gli piace e conviene sia a lui che alla società. Si è preso una bela responsabilità, ma sta facendo molto bene. Insomma, per i romanisti svegliarsi al mattino e sapere che hanno lì Mouriho, nonostante la serataccia in coppa, deve essere un bel piacere».

Gli chiedono se gli fa più paura il Napoli o il Milan. Risponde:

«Non pensavo che il Napoli partisse così bene. ha un ottimo allenatore, ma non pensavo partisse così. Ha trovato un centrocampista che funziona, un centravanti fenomenale, ha il miglior difensore d’Europa, Koulibaly credo che sul Napoli si possa puntare. Anche il Milan è sorprendente. Gioca sempre meglio. In questo momento meritano di stare davanti».

Meglio Cristiano Ronaldo o Ronaldo della sua Inter? Non ha dubbi

«Non scherziamo. Era un altro giocatore. È stato uno dei cinque più grandi giocatori di sempre. Aveva una classe insuperabile. Questo è fantastico, intelligente, si è costruito, ma all’altro il buon Dio aveva dato una classe infinita».