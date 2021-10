Milano Finanza: Dazn potrebbe presto essere quotata in borsa a Wall Street

Dazn potrebbe presto essere quotata in borsa, a Wall Stretet. Lo scrive Milano Finanza. L’ipotesi era già stata avanzata dal co-ceo James Rushton, per prossimi anni. ma il percorso potrebbe essere più a breve.

“Nelle sale operative si mormora addirittura che il percorso stia accelerando e che, nel caso, la meta prescelta possa essere Wall Street. La finestra di mercato è quanto mai favorevole, come dimostra il profluvio di società pronte all’ipo negli Stati Uniti e in Europa. Sul mercato americano ci sono poi un gran numero di spac ancora in cerca di preda, veicoli in grado di accorciare i tempi dello sbarco in borsa e particolarmente inclini a convolare a nozze con compagnie tecnologiche in rapida ascesa”.