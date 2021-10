Sole 24 Ore: Serie A, tra Tim-Dazn e Sky 4,4 milioni di abbonamenti

La pay tv conta 2,483 milioni di abbonamenti, il gruppo streaming 1,935 milioni. I numeri sono stati forniti in settimana alla Lega Serie A dai due operatori

Per la Serie A, tra Tim-Dazn e Sky, si contano 4,4 milioni di abbonamenti: 2,483 milioni per la pay tv e 1,935 per il gruppo streaming. Sono i numeri forniti in settimana dai due operatori alla Lega. Oggi sul Sole 24 Ore.

“Il dato fornito da Sky (e relativo agli abbonati a settembre) seguirebbe quello fornito a settembre (e fermo al 31 agosto) che indicava 2,586 milioni (non disponibile il dato Dazn). Si parte da qui, quindi, con 4,4 milioni di abbonamenti alla Serie A. Con un’avvertenza: non si tratta di abbonati perché in molti casi può esserci una sovrapposizione, ma di “abbonamenti”. È però vero che qui c’è tutta la misura dell’appeal della Serie A che andrà ora verificata, per Sky come per Dazn o Timvision, alla prova dei prossimi mesi”.