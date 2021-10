Milan, Maignan operato: dovrà restare fuori almeno due mesi. In arrivo lo svincolato Mirante

Il portiere francese non recupererà prima di metà dicembre, ma intanto i rossoneri hanno già trovato il sostituto: a breve l’ufficialità

Mike Maignan tornerà disponibile non prima di metà dicembre. Lo riferisce Sky Sport, dopo che il portiere francese si è sottoposto ad un intervento chirurgico per sistemare l’infortunio al polso. I tempi di recupero infatti sono stati stimati in almeno due mesi.

Per questo motivo il Milan sta mettendo sotto contratto Antonio Mirante, ex portiere della Roma rimasto svincolato.