Lazio, Lotito si attribuisce lo stipendio per il 2020-21: 600mila euro lordi

Nella stagione 2019-20, per la prima volta in 15 anni di presidenza della Lazio, Claudio Lotito aveva ricevuto lo stipendio legato alla sua posizione societaria. Ora accade per il secondo anno consecutivo. Lo scrive Calcio e Finanza, che riporta la relazione sulla remunerazione della società biancoceleste.

“Il Consiglio ricorda che la società ha deliberato di attribuire, agli organi di amministrazione e controllo, a partire dall’esercizio 2019-20, compensi il cui importo su base annua è stato stabilito per il triennio di mandato esclusivamente in forma fissa, pari a complessivi Euro 612.000 lordi annui per il Consiglio di Gestione e pari a complessivi Euro 75.000 lordi annui per il Consiglio di Sorveglianza. Non è stata deliberata alcuna componente variabile di remunerazione”.

La relazione spiega che

“la remunerazione totale di ciascuno dei soggetti è stata pari a zero per gli esercizi 2016-17, 2017-18, 2018-19”

mentre

“per gli esercizi 2019-20 e 2020-21, il compenso annuale lordo omnicomprensivo è fisso è stato pari a euro 600.000 per il Presidente del Consiglio di Gestione, euro 12.000 per il Consigliere di Gestione, euro 15.000 per il presidente del Consiglio di Sorveglianza ed euro 12.000 per ciascuno dei cinque componenti del Consiglio di Sorveglianza”.

Il Consiglio di Gestione della Lazio, spiega Calcio e Finanza, è formato da Claudio Lotito e Marco Moschini, dirigente biancoceleste: il patron nel 2020-21 ha quindi ricevuto un compenso pari a 600mila euro lordi, mentre per il suo ruolo nel Consiglio Moschini ha avuto compensi per 12mila euro lordi.