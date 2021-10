La Stampa: per girare a Napoli indisturbato Osimhen si veste da rapper. Street food e poche frequentazioni

Su indicazione di Koulibaly, il nigeriano esce poco per stare lontano dalle chiacchiere. Delivery frequenti e mance abbondanti ai fattorini

La Stampa dedica un’ampia pagina a Victor Osimhen. La firma Giulia Zonca. Il Torino sarà il prossimo avversario del Napoli in campionato, domenica: Osimhen è immarcabile, “il Toro dovrà inventarsi un modo di individuarlo, prima di riuscire a fermarlo”.

L’articolo ricostruisce la storia di Victor e il suo passaggio al Napoli, ma fornisce anche alcune notizie sulla sua vita privata in città. Racconta, tra le altre cose, che per girare nelle vie di Napoli, Osimhen si veste da rapper per non farsi notare.

“Osimhen a Napoli si veste da rapper, uno di quelli «bling bling», come si dice nella Francia che lo ha reso famoso: catene e capi firmati, tutto per attirare l’attenzione e poi il contrario per non farsi notare. Street food per i vicoli di una città che ormai lo adora e poche frequentazioni, su indicazione dell’amico Koulibaly. Il pesce al Cocoloco che lo coccola, delivery frequenti e mance abbondanti a tutti i ragazzi che portano cibo come facevano i suoi fratelli. Uscite sempre più rare perché da quando si è detto che ha preso il Covid a una festa in Nigeria sta lontano dalle chiacchiere”.