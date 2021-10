La Juventus ha ufficializzato la lista dei convocati per la partita di questa sera contro la Roma. Tra i nomi in lista non compare quello di De Ligt. Il motivo è un lieve affaticamento all’adduttore, spiega Sky. Una decisione a puro titolo precauzionale. Nell’elenco dei disponibili per Allegri torna Morata. Ancora fuori Dybala e Rabiot.