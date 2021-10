Allegri: “Non parlo della mia vita privata. Mourinho è un allenatore di grande valore”

L’allenatore della Juve in conferenza: “Morata è in forse, Dybala sicuramente non sarà convocato: avrà bisogno ancora di una decina di giorni”

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha presentato la partita di domani con la Roma in conferenza stampa.

Juventus-Roma è sempre una grande partita dove spesso ci sono state polemiche. Mourinho ha dato carattere, ci sono davanti in classifica e dobbiamo fare punti nelle prossime gare per non allontanarci dalle prime posizioni in classifica. Bisogna prepararsi bene e riaccendere gli interruttori dopo la sosta.

Morata si allenerà con la squadra ma dipende dai rischi che può correre, perché altrimenti vanifichiamo il lavoro dei medici. Dybala non sarà assolutamente convocato, è molto più indietro e avrà bisogno ancora di una decina di giorni per tornare a disposizione.

Rispetto molto Mourinho, sono contento che sia tornato in Italia un allenatore di grande valore come lui.

Non parlo della vita privata e non intendo farlo, ho sempre tenuto distinto le due sfere. Domani ci sarà anche il 75% dei tifosi allo stadio ed è una cosa positiva. I calendari non li decido io, sono sempre dell’idea che ci dicono dove giocare e noi andiamo, in generale bisognerebbe affrontare tutto in modo più disteso.