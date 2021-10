Il Napoli ha deciso che al prossimo coro razzista la squadra si fermerà ed uscirà dal campo

Koulibaly è infuriato per gli insulti razzisti ricevuti domenica al Franchi, in occasione di Fiorentina-Napoli. E il Napoli, per sostenere lui, Anguissa e Osimhen, ha deciso di dire basta: la prossima volta che accadrà, l’intera squadra si fermerà. Basta partita. Lo scrive Repubblica.

“E ora il Napoli è pronto a una mossa estrema: dovesse capitare a partita in corso, il club non esclude di fermarsi in blocco e non giocare”.

“Anni fa il progetto di fermare le partite si concluse in uno scaricabarile: dagli arbitri ai delegati della Lega, fino agli ispettori del Viminale. Il Napoli, adesso, pensa a un gesto estremo: al prossimo coro razzista la squadra potrebbe fermarsi. E uscire in blocco dal campo. Un segnale fortissimo per un mondo che al razzismo pensa a giorni alterni, e che quando l’Europa s’inginocchiava a Wembley ha preferito girarsi dall’altra parte”.