Il Barcellona di Bartomeu aveva giornalisti a libro paga, l’accusa del nuovo amministratore delegato

Ferran Reverter: “Trovati pagamenti fatturati. Ai procuratori pagate commissioni fino al 33%. Dallo scorso aprile non c’era più denaro per continuare ad operare”

Il quadro dipinto da Ferran Reverter, amministratore delegato del Barcellona, racconta una situazione economica quasi drammatica. In una lunga conferenza stampa, Reverter ha spiegato nel dettaglio la situazione trovata dalla nuova dirigenza e le prospettive future del club.

A marzo ci siamo trovati con un patrimonio netto negativo, se fosse stata una società per azioni sarebbe un fallimento contabile, che comporterebbe lo scioglimento. C’è stata una gestione disastrosa, fatta di totale improvvisazione e acquisti pazzeschi. Dallo scorso aprile non c’era più denaro per continuare ad operare.